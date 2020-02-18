Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае

Элина Свитолина покинула турнир в Дубае
#Свитолина
Источник – Чемпион.
Элина Свитолина (6) на старте Dubai Duty Free Tennis Championships уступила американке Дженнифер Брэйди (52).
Матч завершился уверенной победой американки в двух сетах. Свитолина смогла взять лишь три гейма.
Теннисистки провели на корте 1 голину и 1 минуту.
Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубаи, ОАЭ
Призовой фонд – $848,000
Хард
18 февраля
Дженнифер Брэйди – Элина Свитолина 6:2, 6:1
Напомним, Свитолина хочет завоевать золото Олимпиады для Украины.
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