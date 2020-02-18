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Теннис

Свитолина опозорившаяся на старте турнира в Дубае

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Элина Свитолина покинула турнир в Дубае

#Свитолина

Источник – Чемпион.

Элина Свитолина (6) на старте Dubai Duty Free Tennis Championships уступила американке Дженнифер Брэйди (52).

Матч завершился уверенной победой американки в двух сетах. Свитолина смогла взять лишь три гейма.

Теннисистки провели на корте 1 голину и 1 минуту.

Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубаи, ОАЭ
Призовой фонд – $848,000
Хард
18 февраля

Дженнифер Брэйди – Элина Свитолина 6:2, 6:1

Напомним, Свитолина хочет завоевать золото Олимпиады для Украины.

Источник: champion.com.ua
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