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Теннис

Марченко победил в первом круге турнира во Франции

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Матч продолжался 2 часа 20 минуты

#Марченко #Франция

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко победил в первом круге турнира во французском городе По.

Украинец в третьох сетах переиграл немца Маттиаса Бачінгера.

Матч продолжался 2 часа 20 минуты.

Во втором круге турнира завтра, 26 февраля, Марченко сыграет с аргентинцем Марко Трунгельїті.

TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
Призовой фонд 92040 евро
По (Франция)
Первый круг, 25 февраля

Илья Марченко – Маттиас Бачінгер 3:6, 7:6 (10), 6:4

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Ранее, определился состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса.

Напомним, Стаховский поднялся на одну позицию в рейтинге ATP.

Источник: champion.com.ua
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