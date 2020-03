Жена Джоковича: “Мне больше нравится болеть за Новака дома, а не на стадионе”

Элина Свитолина: "Перед финалом я чувствую себя в отличной физической форме"

Елена Джокович рассказала, как справляется с вниманием СМИ и как вместе с детьми поддерживает своего мужа во время турниров.



О популярности и внимании СМИ

“То, что ты находишься в центре внимания, воспринимается в молодом возрасте вполне нормально. Изначально ничего не вызывает опасений, ты не задумываешься, какие трудности это может создать. Мы просто видим, как другие известные личности находятся в подобной ситуации, поэтому и для нас это нормально. Но спустя время ты понимаешь, что тебе не хватает анонимности, не хватает личного пространства, чтобы делать то, что тебе нравится в любое время, в любом месте. Я все равно стараюсь напоминать себе и напоминаю об этом Новаку, что нужно оставаться собой. Иногда меня критикуют, мол, почему я не пользуюсь косметикой или почему я не все время хожу на каблуках? Но я решила для себя, что между тем, как лично я вижу себя и какой люблю себя я и тем, чего ожидает от меня общественность, я предпочту не разочаровывать себя, а не других”.

Из-за скандала в прошлогоднем финале на US Open разработали нововведения

О статусах домохозяйки и деловой женщины

“Я не понимаю, почему одна роль исключает другую? Я считаю, что оба варианта очень важны в жизни женщины. Я всегда отдаю себя своей семье до последнего атома энергии, но у меня также есть очень четкие приоритеты, когда дело доходит до работы. И моя мама, и мама Новака занимались и работой, и заботились о семье. Мне кажется, что дети должные видеть такую ролевую модель. Если мы будем работать, тогда мы сможем добиться наших целей”.

