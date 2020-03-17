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Чемпионка US Open присоединилась к известным спортсменам для помощи пострадавшим от коронавируса

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Канадская теннисистка предоставила свою ракетку в качестве лота на сайте PlegdeIt, где другие известные спортсмены, такие как баскетболист Стефен Карри, пловец Майкл Фелпс и гимнастка Симоне Байлс, также отдали свои личные вещи. Из представителей тенниса к кампании присоединились американцы Фрэнсис Тиафо и Кэти Макнелли.

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Пожертвовать можно любую сумму, однако при донате от $25 можно стать участником розыгрыша одной из предоставленных спортсменами вещей. Победитель будет выбран случайным образом.

Все собранные средства будут направлены на места некоммерческим организациям, которые оказывают помощь в самых пострадавших от коронавируса районах и работают с самыми уязвимыми к болезни слоями населения.

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Family/Friends/Fans! I’m donating a signed racquet to www.athletesrelief.org (link in bio) in order to give back during this difficult time. YOU can donate for a chance to win with all proceeds going directly to the CDP’s COVID-19 Response Fund. Please donate if you can, $25 goes a long way!!! #StrongerTogether 🙏🏽🥺

Публикация от Bianca Vanessa🦋 (@biancaandreescu_) 16 Мар 2020 в 1:29 PDT

Добровольные пожертвования
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Источник: btu.org.ua

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