Новость от организаторов Ролан Гаррос застала игроков врасплох

Теннисисты в соцсетях отреагировали на заявление французской теннисной федерации.



Президент ФТФ Бернар Гьюдичелли ранее сегодня объявил о решении перенести Открытый чемпионат Франции на осень. Изначально грунтовый «мэйджор» должен был стартовать 27 мая (в основной сетке).

«Простите?», – на французском написала экс-первая ракетка мира Наоми Осака.

«Безумие […] Никакой коммуникации с игроками или ATP», – отметил член Совета игроков ATP Вашек Поспишил.

excusez moi??? https://t.co/kb5wi27dRc — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) March 17, 2020

This is madness. Major announcement by Roland Garros changing the dates to one week after the US Open. No communication with the players or the ATP.. we have ZERO say in this sport. It’s time. #UniteThePlayers https://t.co/e0xc7Lor0b — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) March 17, 2020

Другие игроки возмутились, что вновь узнали о новостях из Твиттера, а также отметили, что между завершением US Open и стартом Ролан Гаррос в сентябре всего неделя.

Una vez más… nos enteramos por Twitter. 🤦‍♂️🤷‍♂️ @atptour https://t.co/owFqHTXDu3 — diego schwartzman (@dieschwartzman) March 17, 2020

😦😦😦 https://t.co/TdOTpfwvq4 — Iga Świątek (@iga_swiatek) March 17, 2020

What???Again finding out through twitter… https://t.co/PtrINFoR6k — Sorana Cirstea (@sorana_cirstea) March 17, 2020

Whoaaaa this is — wowwwww!!!!!!!! https://t.co/E6tVnGKAyS — Irina Falconi (@IrinaFalconi) March 17, 2020

Cat. Pigeons. https://t.co/QSVxrnpF0y — judy murray (@JudyMurray) March 17, 2020

pic.twitter.com/EJV0s3yE64 — Magnus Norman (@normansweden) March 17, 2020

Ummm isn’t that like a week after US open?! https://t.co/zD2Figh1MT — Laura Robson (@laurarobson5) March 17, 2020

French Open moving to September! 1 weeks after Us Open… Will have to be ready to adjust surface quick😅 Glad I’m on twitter to see tournament schedules and updates. Been searching my junk mail for days🤔 — Jonny O’Mara (@Jonny_OMara) March 17, 2020

https://t.co/5HYhkyFtjQ pic.twitter.com/TjLFdq2eXQ — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) March 17, 2020

Strong Move by French Open/FFT to move to end of Sept. I thought the powers that be in tennis were supposed to be all about working together these days? 🤔 — Jamie Murray (@jamie_murray) March 17, 2020

Тем временем, журналист Джордж Беллшоу написал, что завтра ожидается совместное заявление от WTA и ATP. Комментатор Марк Петчи также сообщил, что по его информации сегодня состоится собрание организаторов Уимблдона, а о решении касательно Ролан Гаррос не были проинформированы не только игроки, но и высокопоставленные лица в тенниса.

> ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

A joint statement is expected from the WTA and ATP Tours tomorrow… — George Bellshaw (@BellshawGeorge) March 17, 2020

More than likely but I hear Wimbledon having a meeting today so keep your Twitter app on red alert! — Mark Petchey (@_markpetchey) March 17, 2020

– Сегодня стало известно, что приостановлены все строительные работы по подготовке теннисного комплекса к соревнованиям в Париже.

– Ранее директор Ролан Гаррос Ги Форже отметил, что окончательное решение о проведении турнира остается за органами власти.

– Открытый чемпионат Франции-2020 был запланирован в теннисном календаре с 24 мая по 7 июня. По последним данным в стране зафиксировано более 6,5 тысяч случаев заражения коронавирусом (148 человек погибло).



Фото: Getty Images.