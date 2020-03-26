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Теннис

Андреа Петкович: “Томич сам не знает, зачем сказал прессе о болезни”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Немецкая теннисистка рассказала о состоянии здоровья Бернарда Томича.

На прошлой неделе австралиец Бернард Томич заявил в интервью The Herald Sun, что он заболел, а его симптомы указывают на заражение коронавирусной инфекцией. Тогда Томич сказал, что еще не сдавал тест.

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“Я написала Бернарду сообщение, и он сказал, что сам не знает, зачем сказал прессе о болезни, – рассказала немецкая теннисистка Андреа Петкович в программе «Jung & live». – С ним все в порядке и ничем он не болел. Томич, как и я, родом из Сербии. Он такой себе теннисный бунтарь”.

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Фото: mytennis.info.

Источник: btu.org.ua
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