Катрина Адамс: “Коронавирус у меня нашли в начале марта, еще до того, как в Нью-Йорке началась паника”

Экс-глава USTA и вице-президент ITF рассказала о своем опыте борьбы с болезнью.



“Размышляя о значении Пасхи и воскресении Христа, я думаю о том, что произошло в мире из-за COVID19, – написала Адамс в соцсетях. – Многие из моих друзей/знакомых потеряли близких… Мне повезло. Я заразилась в начале марта, до того, как число зараженных жителей Нью-Йорка взлетело до небес и возникла паника. У меня были незначительные симптомы, боли в теле и лихорадка, о которой я не знала, и которая случалась ночью. Я сдала тест, который показал положительный результат, и у меня действительно не было проблем.

Что хорошего, так это то, что я стала донором плазмы. Это поможет спасти жизни других людей, так как уровень антител у меня чрезвычайно высокий. Всему этому была причина. И эта фотография напоминает мне, что даже из этой неудачи может получится что-то хорошее. На самом деле, это было Благо, потому что теперь я могу помочь кому-то еще”.

