Рафаэль Надаль испек домашний пирог: “Мне было бы легче 3 часа тренироваться”

Вторая ракетка мира показал, чем занимается дома на Мальорке во время карантина.

“Я перегружен домашней работой. Мне было бы легче, если бы я был сейчас в Монте-Карло (где турнир обычно проходит на этой неделе) и тренировался три часа. Но на сегодняшней день вот чем я занимаюсь и с положительным настроем”, – подписал видео теннисист.

> На благотворительном аукционе с участием Надаля собрали более 150 тысяч долларов

View this post on Instagram

A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) on Apr 13, 2020 at 10:12am PDT