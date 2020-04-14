Рафаэль Надаль испек домашний пирог: “Мне было бы легче 3 часа тренироваться”

Вторая ракетка мира показал, чем занимается дома на Мальорке во время карантина.
“Я перегружен домашней работой. Мне было бы легче, если бы я был сейчас в Монте-Карло (где турнир обычно проходит на этой неделе) и тренировался три часа. Но на сегодняшней день вот чем я занимаюсь и с положительным настроем”, – подписал видео теннисист.
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Источник: btu.org.ua