Гаэль Монфис снялся с виртуального турнира по теннису

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Французский теннисист отказался от участия в соревнованиях Mutua Madrid Open Virtual Pro.
В своем Твиттере Монфис написал, что не сможет участвовать в турнире из-за конфликта в правах между стриминговыми платформами. Место француза в первой группе вместе с Рафаэлем Надалем, Энди Марреем и Денисом Шаповаловым займет Бенуа Пэр.
Напомним, что первые матчи на групповом этапе виртуального чемпионата по теннису пройдут уже завтра.
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There’s been a change! Gael Monfils can no longer play in the #MMOPEN Virtual Pro and will be replaced by @benoitpaire! The Frenchman will join the Group 1 that includes @RafaelNadal, @andy_murray and @denis_shapo! https://t.co/tOOspjV3ZF
— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 26, 2020
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Фото: Instagram.
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