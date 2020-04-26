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Теннис

Гаэль Монфис снялся с виртуального турнира по теннису

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Французский теннисист отказался от участия в соревнованиях Mutua Madrid Open Virtual Pro.

В своем Твиттере Монфис написал, что не сможет участвовать в турнире из-за конфликта в правах между стриминговыми платформами. Место француза в первой группе вместе с Рафаэлем Надалем, Энди Марреем и Денисом Шаповаловым займет Бенуа Пэр.

Напомним, что первые матчи на групповом этапе виртуального чемпионата по теннису пройдут уже завтра.

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Фото: Instagram.

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Источник: btu.org.ua

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