Гаэль Монфис снялся с виртуального турнира по теннису

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

Про сорт здесь.

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

Французский теннисист отказался от участия в соревнованиях Mutua Madrid Open Virtual Pro.



В своем Твиттере Монфис написал, что не сможет участвовать в турнире из-за конфликта в правах между стриминговыми платформами. Место француза в первой группе вместе с Рафаэлем Надалем, Энди Марреем и Денисом Шаповаловым займет Бенуа Пэр.

Напомним, что первые матчи на групповом этапе виртуального чемпионата по теннису пройдут уже завтра.

> Звезда сериала “Дневники вампира” рассказал о любви к теннису и дружбе с Монфисом

There’s been a change! Gael Monfils can no longer play in the #MMOPEN Virtual Pro and will be replaced by @benoitpaire! The Frenchman will join the Group 1 that includes @RafaelNadal, @andy_murray and @denis_shapo! https://t.co/tOOspjV3ZF

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 26, 2020