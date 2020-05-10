Третья ракетка США выиграл выставочный турнир во Флориде

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Райли Опелка стал победителем соревнований в Уэст-Палм-Бич.
Американец по итогам двух игровых дней победил на турнире «UTR Pro Match Series». В финале Райли Опелка обыграл Миомира Кецмановича из Сербии со счетом 4-3, 2-4, 4-2.
В матче за третьем место поляк Хуберт Гуркач был сильнее американца Томми Пола 4-1, 0-4, 4-1. Ранее в этот же день Гуркач обыграл Опелку со счетом 4-2, 1-4, 4-2, а Кецманович выиграл в матче с Полом 3-4, 4-1, 4-1.
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OPELKA WINS IT ALL. 🏆@ReillyOpelka serves out the match (obviously) for a 4-3, 2-4, 4-2 win over Kecmanovic in the @MyUTR Pro Series Championship.#UTRProMatchSeries pic.twitter.com/RZ7LP2czMl
— Tennis Channel (@TennisChannel) May 9, 2020
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Фото: Getty Images.