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Теннис

Третья ракетка США выиграл выставочный турнир во Флориде

Евгений НикитюкНет комментариев
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Райли Опелка стал победителем соревнований в Уэст-Палм-Бич.

Американец по итогам двух игровых дней победил на турнире «UTR Pro Match Series». В финале Райли Опелка обыграл Миомира Кецмановича из Сербии со счетом 4-3, 2-4, 4-2.

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В матче за третьем место поляк Хуберт Гуркач был сильнее американца Томми Пола 4-1, 0-4, 4-1. Ранее в этот же день Гуркач обыграл Опелку со счетом 4-2, 1-4, 4-2, а Кецманович выиграл в матче с Полом 3-4, 4-1, 4-1.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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