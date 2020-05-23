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Теннис

Марта Костюк: Я бы хотела выиграть US Open

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинская теннисистка Марта Костюк отметила, что из турниров Большого Шлема хотела бы победить на US Open.

По ее словам, самым любимым турниром Большого Шлема является Открытый чемпионат Австралии.

«Но если говорить о том, какой турнир я бы хотела выиграть, то это US Open. Потом Уимблдон, Австралия и Ролан Гаррос.

Если ты выигрываешь US Open, то тебя приглашают в разные шоу, шоу Джимми Фэллона, ты делаешь всякие крутые вещи», – сказала Костюк в прямом эфире в инстаграм.

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Также она отметила, что Уимблдон является очень престижным турниром с многолетними традициями.

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Тэги: Марта Костюк
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