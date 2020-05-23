Суббота, 23 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисРафаэль Надаль возобновил тренировки на Мальорке
Теннис

Рафаэль Надаль возобновил тренировки на Мальорке

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

21.05.20 13:40

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

19.05.20 21:02

Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"

19.05.20 10:30

Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая ответили на вопросы теннисной викторины (ВИДЕО)

17.05.20 20:09

Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 22 апреля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Вторая ракетка мира поделился фото в соцсетях. Рафаэль Надаль начал тренироваться на кортах своей Академии на Мальорке. Ранее свои тренировки в Марбелье начал и лидер рейтинга АТР Новак Джокович.

> Рафаэль Надаль: “Не только теннисисты, но каждый из нас, был лишен счастья заниматься тем, что он любит”

View this post on Instagram

A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) on May 22, 2020 at 6:39am PDT

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Rafael Nadal / Twitter.

Читайте также:  Мадрид. Барти выиграла десятый матч подряд

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать + 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Джокович и Тим сыграют в выставочном туре на Балканах

Костюк и Цуренко рассказали о своей дружбе и выступлении на турнире в Украине

Умер легендарный австралийский теннисист

Костюк объяснила, почему украинские теннисистки выступают лучше мужчин

Чемпион турниров Большого Шлема умер после продолжительной болезни

Закрыть