Рафаэль Надаль возобновил тренировки на Мальорке

В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"

Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая ответили на вопросы теннисной викторины (ВИДЕО)

Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур

Вторая ракетка мира поделился фото в соцсетях. Рафаэль Надаль начал тренироваться на кортах своей Академии на Мальорке. Ранее свои тренировки в Марбелье начал и лидер рейтинга АТР Новак Джокович.



> Рафаэль Надаль: “Не только теннисисты, но каждый из нас, был лишен счастья заниматься тем, что он любит”

