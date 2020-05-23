Рафаэль Надаль возобновил тренировки на Мальорке

Новости
21.05.20 13:40
В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков
19.05.20 21:02
Элина Свитолина: "Самым сложным для меня было то, что родители были вовлечены в мой теннис"
19.05.20 10:30
Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая ответили на вопросы теннисной викторины (ВИДЕО)
17.05.20 20:09
Теннис о теннисе #002 / Пономарь – туз из Ильичевска / Финансовый вопрос / Battle Time: Лопатецкая vs Снигур
Вторая ракетка мира поделился фото в соцсетях. Рафаэль Надаль начал тренироваться на кортах своей Академии на Мальорке. Ранее свои тренировки в Марбелье начал и лидер рейтинга АТР Новак Джокович.
> Рафаэль Надаль: “Не только теннисисты, но каждый из нас, был лишен счастья заниматься тем, что он любит”
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Фото: Rafael Nadal / Twitter.