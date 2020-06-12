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Теннис

Элина Свитолина представила в соцсетях новую акцию в рамках работы своего фонда

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая ракетка Украины предлагает всем желающим приобрести подарочную коробку с набором печенья.

“Я рада представить мою новую инициативу в партнерстве с “Cakes & Cupcakes Bakery Geneva”. Бокс лимитированной серии “CHRISTIES BAKERY by Elina Svitolina” – уникальный набор печенья 🍪 и открытка с моим автографом. ⁣Собранные средства пойдут на организацию теннисного лагеря для детей. ⁣Присоединяйся и поддержи!”, – написала теннисистка на своей странице в Instagram. Все подробности вы можете прочитать здесь.

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A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on Jun 12, 2020 at 8:25am PDT

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A post shared by Cakes & Cupcakes Bakery Geneva (@christies_bakery) on Jun 12, 2020 at 8:04am PDT

Добровольные пожертвования
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Источник: btu.org.ua
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