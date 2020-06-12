Элина Свитолина представила в соцсетях новую акцию в рамках работы своего фонда

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UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал
Вчера, 18:06
UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа
Вчера, 16:31
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе
Вчера, 14:49
UTF Gentlemen Invitational. Белинский за два часа обыграл Приходько
Первая ракетка Украины предлагает всем желающим приобрести подарочную коробку с набором печенья.
“Я рада представить мою новую инициативу в партнерстве с “Cakes & Cupcakes Bakery Geneva”. Бокс лимитированной серии “CHRISTIES BAKERY by Elina Svitolina” – уникальный набор печенья 🍪 и открытка с моим автографом. Собранные средства пойдут на организацию теннисного лагеря для детей. Присоединяйся и поддержи!”, – написала теннисистка на своей странице в Instagram. Все подробности вы можете прочитать здесь.
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