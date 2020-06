Элина Свитолина представила в соцсетях новую акцию в рамках работы своего фонда

UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал

UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл заключительный матч группового этапа

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков выиграл свой третий матч в группе

UTF Gentlemen Invitational. Белинский за два часа обыграл Приходько

Первая ракетка Украины предлагает всем желающим приобрести подарочную коробку с набором печенья.



“Я рада представить мою новую инициативу в партнерстве с “Cakes & Cupcakes Bakery Geneva”. Бокс лимитированной серии “CHRISTIES BAKERY by Elina Svitolina” – уникальный набор печенья 🍪 и открытка с моим автографом. ⁣Собранные средства пойдут на организацию теннисного лагеря для детей. ⁣Присоединяйся и поддержи!”, – написала теннисистка на своей странице в Instagram. Все подробности вы можете прочитать здесь.

