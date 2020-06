Седьмая ракетка мира представила собственную книгу о теннисе

Кики Бертенс преследует цель мотивировать детей заниматься спортом



24 июня в продажу поступит книга авторства Кики Бертенс в сотрудничестве с писателем Рене ван Хаттумом и Нидерладской теннисной ассоциацией “Теннис с Кики”. Цель книги – вдохновить детей заниматься теннисом.

“С гордостью делюсь с вами этой новостью. Надеюсь, что эта книга прибавит интерес у детей к этому замечательному виду спорта. Потому что теннис для всех”, – написала Бертенс в соцсетях.

Heel erg trots om dit met jullie te mogen delen. Vandaag mijn boekpresentatie gehad met deze enthousiaste kids en als verassing topper @demischuurs Ik hoop dat ik hiermee nog meer kinderen enthousiast maak voor deze mooie sport. Want tennis is voor iedereen! Ook dank aan @knltb en schrijver René van Hattum. Tennis met kiki is vanaf 24 juni online en in de boekhandels te koop

Публикация от Kiki Bertens (@kikibertens) 22 Июн 2020 в 10:09 PDT