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Теннис

Седьмая ракетка мира представила собственную книгу о теннисе

Евгений НикитюкНет комментариев
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Кики Бертенс преследует цель мотивировать детей заниматься спортом

24 июня в продажу поступит книга авторства Кики Бертенс в сотрудничестве с писателем Рене ван Хаттумом и Нидерладской теннисной ассоциацией “Теннис с Кики”. Цель книги – вдохновить детей заниматься теннисом.

“С гордостью делюсь с вами этой новостью. Надеюсь, что эта книга прибавит интерес у детей к этому замечательному виду спорта. Потому что теннис для всех”, – написала Бертенс в соцсетях.

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Heel erg trots om dit met jullie te mogen delen. Vandaag mijn boekpresentatie gehad met deze enthousiaste kids en als verassing topper @demischuurs Ik hoop dat ik hiermee nog meer kinderen enthousiast maak voor deze mooie sport. Want tennis is voor iedereen! Ook dank aan @knltb en schrijver René van Hattum. Tennis met kiki is vanaf 24 juni online en in de boekhandels te koop

Публикация от Kiki Bertens (@kikibertens) 22 Июн 2020 в 10:09 PDT

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Источник: btu.org.ua
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