Теннис Сандгрен выиграл показательный турнир в Майами

55-я ракетка мира стал победителем соревнований “Altec/Styslinger Tennis Exhibition”.



В финальном матче американец обыграл своего соотечественника Сэма Куэрри со счетом 4-1, 4-1.

В матче за третье место сошлись Брендон Накасима и Райли Опелка: встреча завершилась со счетом 4-3 (2), 4-3 (3) в пользу Накасимы.

And the Altec/Styslinger Exhibition Champion is…@TennysSandgren dominates Querrey 4-1, 4-1 in Miami. pic.twitter.com/ro1Mcw2Vgv

— Tennis Channel (@TennisChannel) July 1, 2020