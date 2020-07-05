Экс-капитан сборной Аргентины заразился коронавирусом

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Франко Давин сдал положительный тест на COVID-19 и сейчас находится дома на карантине.



По информации теннисного подкаста “Tres Iguales”, 50-летний наставник не испытывает особых проблем и после тестирования остается у себя дома в Майами.

За свою тренерскую карьеру экс-теннисист успел поработать с Гастоном Гаудио, Хуаном Мартином дель Потро, Фабио Фоньини и Кайлом Эдмундом, а также был капитаном сборной Аргентины в Кубке Дэвиса.

Ранее сегодня стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал американец Фрэнсис Тиафо.

Franco Davín, ex tenista y entrenador argentino, dio positivo de coronavirus a comienzos de esta semana y se restablece en su residencia en Miami.

Le deseamos una pronta recuperación. — 3iguales | Podcast de Tenis (@tresigualesok) July 4, 2020

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