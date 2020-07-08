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Теннис

Севастова заменит Гарсию на выставочном турнире в Берлине

Евгений НикитюкНет комментариев
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Латвийская теннисистка на следующей неделе сыграет на турнире “Bett1Aces”, где также выступит украинка Элина Свитолина. Севастова заняла место Каролин Гарсии, которая не сможет принять участие на турнире.

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Источник: btu.org.ua
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