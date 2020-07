Севастова заменит Гарсию на выставочном турнире в Берлине

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

В составе участниц соревнований в Германии произошли изменения



Латвийская теннисистка на следующей неделе сыграет на турнире “Bett1Aces”, где также выступит украинка Элина Свитолина. Севастова заняла место Каролин Гарсии, которая не сможет принять участие на турнире.

“We are disappointed abour Zverevs decision not to play”, says Weindorfer who also adds that it is difficult to plan a tournament properly while a pandemic (regarding Kyrgios-situation) – also Garcia wont play (Sevastova is the alternate)

