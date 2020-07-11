Рублёв обыграл Тима в финале выставочного турнира в Австрии

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Андрей Рублёв стал чемпионом соревнований “Thiem’s 7”.
Thiem’s 7
Австрия • 7-11 июля • мужской турнир •
В финале турнира Рублёв обыграл Тима со счетом 6-2, 5-7, 10-8. Ранее сегодня россиянин одержал победу в полуфинале против Маттео Берреттини (вчера теннисисты не успели доиграть из-за дождя).
На групповом этапе Андрей Рублев был сильнее Яна-Леннарда Штруффа и Каспера Рууда, но проиграл Доминику Тиму (5-7, 4-6).
Rublev(🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/ieSk9I4Y4w
— doublefault28 (@doublefault28) July 11, 2020
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Фото: Eibner Europe.