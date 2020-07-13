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Теннис

bett1 ACES. Синнер и Баутиста-Агут пробились в полуфинал турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Янник Синнер и Роберто Баутиста-Агут продолжат свое выступление в Германии.

bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

В первом четвертьфинале дня Роберто Баутиста-Агут (Испания) обыграл Яна-Леннарда Штруффа (Германия) со счетом 6-3, 3-6, 10-7.

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Позднее также в трех сетах в полуфинал пробился Янник Синнер (Италия), который был сильнее Томми Хааса (Германия): 6-4, 3-6, 10-8.

Пары соперников в 1/2 финала: Янник Синнер – Доминик Тим, Роберто Баутиста-Агут – Маттео Берреттини.

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A post shared by 🎾🎾bett1_ACES🎾🎾 (@bett1_aces) on Jul 13, 2020 at 6:27am PDT

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Фото: Contrast.

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Источник: btu.org.ua
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