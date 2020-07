bett1 ACES. Синнер и Баутиста-Агут пробились в полуфинал турнира

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

Янник Синнер и Роберто Баутиста-Агут продолжат свое выступление в Германии.



bett1 ACES

Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

В первом четвертьфинале дня Роберто Баутиста-Агут (Испания) обыграл Яна-Леннарда Штруффа (Германия) со счетом 6-3, 3-6, 10-7.

Позднее также в трех сетах в полуфинал пробился Янник Синнер (Италия), который был сильнее Томми Хааса (Германия): 6-4, 3-6, 10-8.

Пары соперников в 1/2 финала: Янник Синнер – Доминик Тим, Роберто Баутиста-Агут – Маттео Берреттини.

