bett1 ACES. Синнер и Баутиста-Агут пробились в полуфинал турнира

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Янник Синнер и Роберто Баутиста-Агут продолжат свое выступление в Германии.
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Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры
В первом четвертьфинале дня Роберто Баутиста-Агут (Испания) обыграл Яна-Леннарда Штруффа (Германия) со счетом 6-3, 3-6, 10-7.
Позднее также в трех сетах в полуфинал пробился Янник Синнер (Италия), который был сильнее Томми Хааса (Германия): 6-4, 3-6, 10-8.
Пары соперников в 1/2 финала: Янник Синнер – Доминик Тим, Роберто Баутиста-Агут – Маттео Берреттини.
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Фото: Contrast.