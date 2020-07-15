bett1 ACES. Квитова сыграет против Свитолиной в решающем матче

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Петра Квитова обыграла вторую сеяную на турнире в столице Германии



bett1 ACES

Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир

Полуфинал

Петра Квитова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды, 2) 6:3, 6:2

Матч между теннисистками продолжался полтора часа. Квитова подала три эйса при трёх двойных ошибках и реализовала все четыре брейк-поинта. На счету нидерландки четыре подачи навылет, две двойные ошибки и один выигранный гейм на подаче соперницы.

Завтра в финале Квитова встретится с лидером посева Элиной Свитолиной. Чешка победила в семи из девяти сыгранных официальных матчей, однако потерпела поражение в последнем противостоянии, которое состоялось в 2018 году на Итоговом турнире WTA.

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