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Теннис

В Вашингтоне готовятся к проведению первого после паузы турнира ATP

Евгений НикитюкНет комментариев
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Руководитель и исполнительный директор “Citi Open” Марк Эйн рассказал о подготовке к соревнованиям.

“Для нас это большая честь и большая ответственность, что мы станем первым турниром (в АТР-туре), который будет сыгран после паузы. Проведение соревнований – это часть еще гораздо большей ответственности. Конечно, никому не хочется, чтобы кто-нибудь заболел, и ты стараешься сделать все, что в твоих силах, чтобы никто не заразился, но нужно оставаться реалистами: люди заболевают постоянно даже в условиях обычной жизни.

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На данный момент мы планируем проводить соревнования без зрителей. Болбои будут в перчатках. Еще будем решать, что делать с мячами, возможно, воспользуемся специальными тубусами, которые использовали в Чарльстоне, где вообще не приходилось касаться мячей. Когда участники буду приезжать, они сразу же будут сдавать тесты. Их попросят оставаться в отеле, пока не будут получены результаты. Им нельзя будет никуда ходить. Все, кто останется в «пузыре», будут сдавать тесты. Так что, судьи и болбои (возраст которых не должен быть младше 21 года), должны будут тоже оставаться в отеле. Каждый день будет проходить опрос и проверка температуры. Весь отель будет в нашем распоряжении и это фантастика. Там много места, так что все тесты можно будет сдавать прямо там. Некоторые тесты будут проводиться днем на территории теннисного комплекса, но многое мы разместим непосредственно в отеле, потому что так будет проще для людей.

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Очевидно, что мы сильно отличаемся по масштабности с US Open, но и у нас есть руководство с правилами объемом в 38 страниц. Ничего такого раньше не было. Оговорены все возможные действия, каждый шаг, чтобы убедиться, что все будут в безопасности, насколько это возможно. Опять же, если что-то произойдет, то мы должны сделать так, чтобы это не распространилось дальше. У нас есть партнеры в Medstar, это большая здравоохранительная система в штате, у них много опыта работы с другими видами спорта во время пандемии. Мы также сильно полагаемся на медицинских экспертов из USTA, ATP и городских служб”.

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Источник:
tennismajors.com

Фото: Washington Business Journal.

Источник: btu.org.ua
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