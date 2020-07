Директор турнира WTA в Палермо: “Мы глубоко разочарованы решением Халеп”

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат

Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне

Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге

Оливьеро Пальма прокоментировал отказ румынки от выступления на турнире в Италии



Сегодня вторая ракетка мира Симона Халеп снялась с турнира в Палермо после постановления итальянского министерства здравоохранения.

“Мы очень расстроены данным решением. До вчерашнего дня оптимистично были настроены по поводу её выступления и подробно рассказали команде Халеп, что профессиональные спортсмены не помещаются на карантин.

Советник регионального департамента здравоохранения Руджеро Рацца направил обращение непосредственно Халеп, в котором объяснялось, что эти меры не затронут профессиональных игроков. Но команда Халеп поставила нас перед свершившимся фактом, что разрушило все наши усилия. Мы глубоко разочарованы данным решением”.

#Palma (CEO #PLO20): “Regional assessor of Health Ruggero Razza, had directly sent to Halep an official communication explaining how the Ordinance of the Ministry of Health was not to be applied to workers, therefore neither to professional tennis players”.

