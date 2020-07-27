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Директор турнира WTA в Палермо: “Мы глубоко разочарованы решением Халеп”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сегодня вторая ракетка мира Симона Халеп снялась с турнира в Палермо после постановления итальянского министерства здравоохранения.

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“Мы очень расстроены данным решением. До вчерашнего дня оптимистично были настроены по поводу её выступления и подробно рассказали команде Халеп, что профессиональные спортсмены не помещаются на карантин.

Советник регионального департамента здравоохранения Руджеро Рацца направил обращение непосредственно Халеп, в котором объяснялось, что эти меры не затронут профессиональных игроков. Но команда Халеп поставила нас перед свершившимся фактом, что разрушило все наши усилия. Мы глубоко разочарованы данным решением”.

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Источник: btu.org.ua
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