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Борна Чорич: “Ник, тебе очень скучно или ты слишком много выпил?”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хорват в соцсетях ответил Нику Кириосу на его комментарий в свой адрес.

Накануне австралийский теннисист написал в Твиттере, что “интеллектуальный уровень Чорича равняется нулю”.
Борна Чорич в интервью хорватским СМИ: “Я читал его комментарии, легко быть умным после того, как дело сделано, я бы понял эти нравоучения со стороны кого-то другого, но когда это делает Кириос… Это как-то нереально. Ну да ладно, он так устроен и у меня с этим нет никаких проблем, меня лично это никак не задевает. Если он критикует Зверева за нарушение самоизоляции, то я согласен, что Зверев поступил нехорошо, это было плохо, но я не вижу необходимости, чтобы одни игроки призывали других к ответу. Я лично не стал бы этого делать, но опять же, это Кириос”.
Ник Кириос в Твиттере: “Тебя должно волновать то, что я сказал, – написал Кириос на своей странице в Твиттере. – Что за глупости? Опять же, ты можешь заступаться за своих друзей, а я же просто стараюсь, чтобы они несли ответственность. Они же теннисисты, они не особенные. Как я и думал, интеллектуальный уровень Чорича равен нулю”.
Сегодня Борна Чорич также оставил в соцсетях твит в адрес Ника Кириоса: “Серьезно, Ник? Ты ведешь проповедь о том, как нужно себя вести? Тебе очень скучно или ты выпил слишком много?”.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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