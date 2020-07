Борна Чорич: “Ник, тебе очень скучно или ты слишком много выпил?”

Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США

Хорват в соцсетях ответил Нику Кириосу на его комментарий в свой адрес.



Накануне австралийский теннисист написал в Твиттере, что “интеллектуальный уровень Чорича равняется нулю”.

Борна Чорич в интервью хорватским СМИ: “Я читал его комментарии, легко быть умным после того, как дело сделано, я бы понял эти нравоучения со стороны кого-то другого, но когда это делает Кириос… Это как-то нереально. Ну да ладно, он так устроен и у меня с этим нет никаких проблем, меня лично это никак не задевает. Если он критикует Зверева за нарушение самоизоляции, то я согласен, что Зверев поступил нехорошо, это было плохо, но я не вижу необходимости, чтобы одни игроки призывали других к ответу. Я лично не стал бы этого делать, но опять же, это Кириос”.

Ник Кириос в Твиттере: “Тебя должно волновать то, что я сказал, – написал Кириос на своей странице в Твиттере. – Что за глупости? Опять же, ты можешь заступаться за своих друзей, а я же просто стараюсь, чтобы они несли ответственность. Они же теннисисты, они не особенные. Как я и думал, интеллектуальный уровень Чорича равен нулю”.

Сегодня Борна Чорич также оставил в соцсетях твит в адрес Ника Кириоса: “Серьезно, Ник? Ты ведешь проповедь о том, как нужно себя вести? Тебе очень скучно или ты выпил слишком много?”.

Really @NickKyrgios ??? You’re preaching about behavior?? Bored much or too much 🍷🍷?

— borna coric (@borna_coric) July 30, 2020