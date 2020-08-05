Катарина Завацкая проиграла второй поединок на корте во Франции

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Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге

Украинская теннисистка взяла только три гейма в матче на мини-турнире “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.



Катарина Завацкая проиграла Сильвии Ньирич из Хорватии (WTA 581) со счетом 3-6, 0-6.

Для украинки это второе поражение в рамках 20-го розыгрыша на соревнованиях во Франции. Вчера Завацкая не смогла обыграть шведку Жаклин Кабай Авад.

Напомним, что ранее Катарина Завацкая уже выступала на кортах во Франции на турнирах этой серии.

Соревнования проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.

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