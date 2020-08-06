Глава итальянской федерации тенниса: “Отмена турнира в Мадриде дала нам большое преимущество”

Новости

Палермо. Ястремская и Олару выбывают из борьбы в парной сетке

Даяна Ястремская: "Я очень счастлива вернуться на корт, но играть было очень тяжело"

Палермо. Ястремская оформила победу в своем стартовом матче

Элина Свитолина заявилась на US Open в последний момент

Анджело Бинаги прокомментировал подготовку к соревнованиям в Риме.



На данный момент старт чемпионата серии АТР Masters 1000 и WTA Premier 5 в итальянской столице запланирован на 20 сентября.

“Тот факт, что в Мадриде был отменен турнир, дало нам большее преимущество как с точки зрения организации, так и в плане самих соревнований, – отметил президент Федерации тенниса Италии. – АТР попросило нас увеличить сетку до 96 участников, они согласны доплатить необходимую сумму призовых. Мы обсудим это, так как, возможно, у нас получится провести турнир с небольшим количеством зрителей. Тогда у нас будет 3 дополнительные сессии и мы не только сбалансируем статьи расходов, но и сможем получить бонусы для каждого.

Мы также ведем переговоры, чтобы игроки, которые приезжают в Италию из Нью-Йорка, не проходили карантин. В противном случае они просто не смогут тут сыграть. Надеемся, что власти разрешат нам допускать зрителей на матчи. Если же нет, то нам будет трудно. Мы представили схему, при которой трибуны будут заполнены на 50%, с АТР мы обсуждаем, как можно избежать столпотворений.

Если же расширим сетку, то впервые турнир будет идти 10 дней и не завершится в воскресенье. Имея две недели в своем распоряжении мы надеемся убить двух зайцев сразу: мы рассчитываем на то, что финалисты US Open приедут на наш турнир, и что такие игроки, как Надаль, например, которые обычно доходят до решающих этапов, получат несколько дней отдыха перед Парижем”.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

spaziotennis.com

Фото: Internazional BNL d’Italia.