Стэн Вавринка собирается сыграть на “челленджерах” в Праге

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Даяна Ястремская: "Я была очень уставшей, поэтому старалась играть так агрессивно и интенсивно, насколько было возможно"

Палермо. Ястремская вышла в четвертьфинал турнира

Палермо. Ястремская и Олару выбывают из борьбы в парной сетке

Даяна Ястремская: "Я очень счастлива вернуться на корт, но играть было очень тяжело"

Экс-третья ракетка мира планирует возобновить свои выступления на грунте в Чехии.



Вавринка ранее отказался от поездки в США на US Open и в этот период хочет выступить в Европе на “челленджерах”. Соревнования ATP Challenger Tour стартуют в Праге на грунте 17 августа, где затем пройдет еще один турнир этой серии. Для чемпиона 3 турниров Большого Шлема это будет первое выступление в ATP Challenger Tour c 2010 года.

В 2020 году 35-летний швейцарец сыграл в полуфинале турнира в Дохе, а также стал четвертьфиналистом на Australian Open и в Акапулько.

> Стаховский, Эрбер и Кольшрайбер в заявке “челленджера” в Праге

Stan #Wawrinka reprendra la compétition en disputant deux Challengers à Prague d’ici une dizaine de jours. #rtssport #ATP — Musy Isabelle (@Isabellemusy) August 7, 2020

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Фото: Getty Images.