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Теннис

Стэн Вавринка собирается сыграть на “челленджерах” в Праге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-третья ракетка мира планирует возобновить свои выступления на грунте в Чехии.

Вавринка ранее отказался от поездки в США на US Open и в этот период хочет выступить в Европе на “челленджерах”. Соревнования ATP Challenger Tour стартуют в Праге на грунте 17 августа, где затем пройдет еще один турнир этой серии. Для чемпиона 3 турниров Большого Шлема это будет первое выступление в ATP Challenger Tour c 2010 года.

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В 2020 году 35-летний швейцарец сыграл в полуфинале турнира в Дохе, а также стал четвертьфиналистом на Australian Open и в Акапулько.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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