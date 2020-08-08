Джорджи: Я использовала свой шанс на матчболах Ястремской

Камиле Джорджи прокомментировала матч с Дайаной Ястремською
#Ястремская
Источник – btu.org.ua.
Камиле Джорджи в матче против Даяны Ястремской смогла воспользоваться своими шансами.
Об этом рассказала сам итальянская теннисистка.
“В матче все зависело от моего психологического настроя, потому что я всегда очень близка к победе. Мне нужно использовать свои шансы. И у меня это получилось, когда у нее были матчбола. Я начала действовать более агрессивно, стала больше выходить вперед и пыталась доминировать в игре.
По поводу полуфинала, то я думаю, что это будет отличный матч. Мне нужно сконцентрироваться на своей игре и посмотреть, что необходимо улучшить к предстоящему матчу”, – рассказала Джорджи.
Напомним, Ястремская вылетела из турнира в Палермо.