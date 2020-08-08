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Теннис

Джорджи: Я использовала свой шанс на матчболах Ястремской

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Камиле Джорджи прокомментировала матч с Дайаной Ястремською

#Ястремская

Источник – btu.org.ua.

Камиле Джорджи в матче против Даяны Ястремской смогла воспользоваться своими шансами.

Об этом рассказала сам итальянская теннисистка.

“В матче все зависело от моего психологического настроя, потому что я всегда очень близка к победе. Мне нужно использовать свои шансы. И у меня это получилось, когда у нее были матчбола. Я начала действовать более агрессивно, стала больше выходить вперед и пыталась доминировать в игре.

По поводу полуфинала, то я думаю, что это будет отличный матч. Мне нужно сконцентрироваться на своей игре и посмотреть, что необходимо улучшить к предстоящему матчу”, – рассказала Джорджи.

Напомним, Ястремская вылетела из турнира в Палермо.

Источник: champion.com.ua
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