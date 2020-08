Палермо. Ферро победила Контавейт в решающем матче

Лексингтон. Бондаренко уступает седьмой сеяной в квалификации

В итальянском Палермо завершился первый турнир WTA после возобновления теннисного сезона



Palermo Ladies Open – International

Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500

Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Фиона Ферро (Франция) – Анетт Контавейт (Эстония, 4) 6:2, 7:5

23-летняя Фиона Ферро выиграла свой второй титул на турнирах WTA, во второй раз сыграв в финале. На пути к трофею 53-я ракетка мира проиграла лишь один сет (в полуфинале против Камилы Джорджи) и завтра дебютирует в топ-50 мирового рейтинга, поднявшись на 44-ю строчку.

Эстонская теннисистка провела свой шестой финал на турнирах WTA и потерпела пятое поражение. После победы в Хертогенбосе в 2017 году, Контавейт проиграла четвертый финал подряд.

Princess Fiona 👸@fioferro wins a second career WTA title capturing the crown over Anett Kontaveit 6-2, 7-5 at @LadiesOpenPA#PLO20 pic.twitter.com/6notROv4bQ

— wta (@WTA) August 9, 2020