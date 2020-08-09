Палермо. Ферро победила Контавейт в решающем матче

Новости
Сегодня, 19:56
Лексингтон. Бондаренко уступает седьмой сеяной в квалификации
Сегодня, 15:32
Прага. Цуренко сыграет в финале отборочного турнира
Сегодня, 13:37
Прага. Костюк прошла в финал квалификации
Вчера, 23:57
Лексингтон. Бондаренко стартует в квалификации
В итальянском Палермо завершился первый турнир WTA после возобновления теннисного сезона
Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500
Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Финал
Фиона Ферро (Франция) – Анетт Контавейт (Эстония, 4) 6:2, 7:5
23-летняя Фиона Ферро выиграла свой второй титул на турнирах WTA, во второй раз сыграв в финале. На пути к трофею 53-я ракетка мира проиграла лишь один сет (в полуфинале против Камилы Джорджи) и завтра дебютирует в топ-50 мирового рейтинга, поднявшись на 44-ю строчку.
Эстонская теннисистка провела свой шестой финал на турнирах WTA и потерпела пятое поражение. После победы в Хертогенбосе в 2017 году, Контавейт проиграла четвертый финал подряд.
Princess Fiona 👸@fioferro wins a second career WTA title capturing the crown over Anett Kontaveit 6-2, 7-5 at @LadiesOpenPA#PLO20 pic.twitter.com/6notROv4bQ
— wta (@WTA) August 9, 2020
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь