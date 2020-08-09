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Теннис

Палермо. Ферро победила Контавейт в решающем матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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В итальянском Палермо завершился первый турнир WTA после возобновления теннисного сезона

Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500
Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Финал

Фиона Ферро (Франция) – Анетт Контавейт (Эстония, 4) 6:2, 7:5

23-летняя Фиона Ферро выиграла свой второй титул на турнирах WTA, во второй раз сыграв в финале. На пути к трофею 53-я ракетка мира проиграла лишь один сет (в полуфинале против Камилы Джорджи) и завтра дебютирует в топ-50 мирового рейтинга, поднявшись на 44-ю строчку.

Эстонская теннисистка провела свой шестой финал на турнирах WTA и потерпела пятое поражение. После победы в Хертогенбосе в 2017 году, Контавейт проиграла четвертый финал подряд.

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Источник: btu.org.ua
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