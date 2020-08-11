Испанский теннисист попал в небольшое ДТП

Новости
Вчера, 14:53
Прага. Цуренко на двух тай-брейках оформила путевку в основную сетку
Вчера, 13:23
Даяна Ястремская снялась с турнира в Праге
Вчера, 13:12
Марта Костюк: "Несмотря на счет, матч не казался мне таким уж простым"
Вчера, 13:00
Прага. Костюк с двумя "баранками" выиграла свой матч в финале квалификации
Фелисиано Лопес стал участником инцидента на одной из улиц в Марбелье.
Экс-двенадцатая ракетка мира попал в ДТП, когда ехал на своем автомобиле “Range Rover” в компании друга.
Супруги теннисиста, модели Сандры Гаго, которая сейчас беременна, в машине не было. Сообщается, что произошло столкновение с другим внедорожником. Информации о пострадавших нет.
> Фелисиано Лопес: “Следующие год или три теннис не будет прежним”
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Источник:
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Фото: Marca.
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