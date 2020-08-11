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Теннис

Испанский теннисист попал в небольшое ДТП

Евгений НикитюкНет комментариев
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Фелисиано Лопес стал участником инцидента на одной из улиц в Марбелье.

Экс-двенадцатая ракетка мира попал в ДТП, когда ехал на своем автомобиле “Range Rover” в компании друга.

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Супруги теннисиста, модели Сандры Гаго, которая сейчас беременна, в машине не было. Сообщается, что произошло столкновение с другим внедорожником. Информации о пострадавших нет.

> Фелисиано Лопес: “Следующие год или три теннис не будет прежним”

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Источник:
hola.com

Фото: Marca.
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  • Испанский теннисист попал в небольшое ДТП
  • Испанский теннисист попал в небольшое ДТП

Источник: btu.org.ua
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