Испанский теннисист попал в небольшое ДТП

Новости

Прага. Цуренко на двух тай-брейках оформила путевку в основную сетку

Даяна Ястремская снялась с турнира в Праге

Марта Костюк: "Несмотря на счет, матч не казался мне таким уж простым"

Прага. Костюк с двумя "баранками" выиграла свой матч в финале квалификации

Фелисиано Лопес стал участником инцидента на одной из улиц в Марбелье.



Экс-двенадцатая ракетка мира попал в ДТП, когда ехал на своем автомобиле “Range Rover” в компании друга.

Супруги теннисиста, модели Сандры Гаго, которая сейчас беременна, в машине не было. Сообщается, что произошло столкновение с другим внедорожником. Информации о пострадавших нет.

> Фелисиано Лопес: “Следующие год или три теннис не будет прежним”



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Источник:

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Фото: Marca.

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