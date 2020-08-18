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Теннис

Настроение понедельника: новое видео от Монфиса и Свитолиной (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Теннисисты опубликовали новый ролик в соцсетях.

> Как Гаэль Монфис танцует и радуется пятнице (ВИДЕО)

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Monday mood😩😬🤪🧩🧩

A post shared by (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life) on Aug 17, 2020 at 4:54am PDT


 

Источник: btu.org.ua
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