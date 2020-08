Нью-Йорк. Шварцман и Сандгрен вышли во второй круг турнира

Даяна Ястремская: "В начале второго сета я действительно хотела сняться с матча"

Продолжаются матчи первого круга на Мастерсе в США.



Western & Southern Open – ATP Tour Masters 1000

Нью-Йорк, США • 22-28 августа • хард •

Действующий чемпион: Даниил Медведев (Россия)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг

К. Хачанов (Россия) – А. Бублик (Казахстан) 6-4, 6-4

Т. Сандгрен (США) – Л. Сонего (Италия) 6-3, 7-6(7)

Д. Шварцман (Аргентина) – К. Рууд (Норвегия) 7-6(2), 6-3

– Диего Шварцман продолжил победную серию в матчах с Каспером Руудом, которого ранее обыграл трижды в 2018 году. Следующим соперником аргентинца стал Райли Опелка (счет личных встреч 1-1).

– Теннис Сандгрен впервые в карьере оформил победу на кортах «Western & Southern Open». Во втором круге американец сыграет против Феликса Оже-Альяссима.

