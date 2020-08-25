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Теннис

USTA прокомментировала текущую ситуацию с аргентинским тренером

Евгений НикитюкНет комментариев
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Организаторы разъяснили правила протокола безопасности.

Как сказано в заявлении, Хуан Гальван продолжает оставаться на карантине. После 7 дней изоляции тренер сдал еще один ПЦР-тест, который показал отрицательный результат.

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“Согласно требованиям департамента здравоохранения Нью-Йорка человек, сдавший положительный тест на коронавирус, обязан оставаться в самоизоляции минимум 10 дней, даже если последующий тест будет отрицательным. При условии, что этот человек и дальше не будет испытывать симптомов, он сможет закончить самоизоляцию через 10 дней c её начала”, – сообщают организаторы.

USTA прокомментировала текущую ситуацию с аргентинским тренером
 

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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