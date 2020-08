USTA прокомментировала текущую ситуацию с аргентинским тренером

Нью-Йорк. Ястремская вновь побеждает в трёх сетах

Организаторы разъяснили правила протокола безопасности.



Как сказано в заявлении, Хуан Гальван продолжает оставаться на карантине. После 7 дней изоляции тренер сдал еще один ПЦР-тест, который показал отрицательный результат.

> Гвидо Пелья: “Очевидно, что у моего тренера никогда и не было этого вируса”

“Согласно требованиям департамента здравоохранения Нью-Йорка человек, сдавший положительный тест на коронавирус, обязан оставаться в самоизоляции минимум 10 дней, даже если последующий тест будет отрицательным. При условии, что этот человек и дальше не будет испытывать симптомов, он сможет закончить самоизоляцию через 10 дней c её начала”, – сообщают организаторы.

Statement from USTA about Galvan’s negative second test:

“New York State Health Department Regulations require that an individual who tests positive for COVID-19 by PCR be isolated for a minimum of 10 days even if follow-up PCR testing results are negative.” pic.twitter.com/lp1fPIhCv7

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) August 24, 2020