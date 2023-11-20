ATP Finals. Рекордный титул для Джоковича или дебютный для Синнера: превью финального матча сезона

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Джокович опередил Федерара за победами на ATP Finals
Джокович защитил свой прошлогодний титул Вчера 23:22 204 0 #Новак Джокович, #Янник Синнер Источник...
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Джокович выиграл Итоговый турнир ATP
Джокович победил Синнера в финале Итогового турнира Сегодня 20:57 255 0 Фото: Getty Images...
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ATP Finals. Джокович взял реванш у Синнера и выиграл рекордный титул на турнире
2023-11/1700423064_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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ATP Finals. Рам и Солсбери снова стали чемпионами турнира
2023-11/1700409128_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua