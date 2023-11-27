Флорианополис. Томлянович выиграла свой крупнейший титул в карьере

Больше в Теннис
-
Шарм-эль-Шейх. Урсу выиграл третий титул в этом году, Лазаренко не смогла сыграть в своем дебютном финале
2023-11/1701069641_itf-14.jpg|—>Вадим Урсу (№536 АТР) в решающем поединке обыграл «нейтрального» Евгения Филлиппова (№636 АТР) —...
-
Рейтинг ATP. Пять украинцев обновили свои личные рекорды, Крутых выпал из топ-300
2023-08/1691489163_atp.jpg|—>Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял 5 позиций и занимает 171-е...
-
Davis Cup Finals. Сборная Италии во второй раз стала победителем соревнований
2023-11/1701027066_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Андорра. Ястремская сыграет в основной сетке
2023-11/1701006808_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua