Next Gen ATP Finals. Фис и Меджедович встретятся в решающем матче

Больше в Теннис
-
Маспаломас. Крутых проиграл «квалифаеру» в матче второго круга
2023-11/1701341649_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Стали известны еще два полуфиналиста Next Gen ATP Finals
2023-11/1701380264_van-asshe.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Next Gen ATP Finals. Фис победил Штрикера и вместе с ним прошел в полуфинал
2023-11/1701364820_fils.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Ястремская выбыла из турнира в Андорре
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) покидает турнир WTA 125 в Андорре. Во втором...