Рейтинг ATP: Крутых вернулся в топ-300

ATP обновил рейтинг теннисистов 80761 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Серб Новак Джокович, выигравший Итоговый турнир, возглавляет рейтинг. Карлос Алькарас занимает второе место, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило Медведев.

Лидер украинского тенниса Виталий Сачко сохранил 171-ю позицию. Алексей Крутых вернулся в топ-300 и занимает 296-ю строчку.

Рейтинг ATP 4 декабря 1. Новак Джокович (Сербия) — 11245 очков 2. Карлос Алькарас (Испания) — 8855 3. Даниил Медведев — 7600 4. Янник Синнер (Италия) — 6490 5. Андрей Рублев — 4805 6. Стефанос Циципас (Греция) — 4235 7. Александр Зверев (Германия) — 3985 8. Хольгер Руне (Дания) — 3660 9. Губерт Гуркач (Польша) — 3245 10. Тейлор Фриц (США) — 3100 …. 171 (171). Виталий Сачко (Украина) — 360 220 (219). Илья Марченко (Украина) — 286 296 (303). Алексей Крутых (Украина) — 182 393 (379). Эрик Ваншельбойм (Украина) — 122 ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!



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