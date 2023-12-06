Анже. Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований

Больше в Теннис
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Анже. Соболева уступила в матче первого круга
2023-12/1701870913_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина, Калинина, Цуренко и Костюк – в заявке на Australian Open-2024
Сегодня 15:18 16 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b3ebf190ab92804b42b3bf4d0455a6a7.
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Стало известно, где начнут новый сезон Ангелина Калинина и Марта Костюк
2023-10/1696322585_kostyuk.jpg|—>Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк попали в основную заявку соревнований WTA 500...
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Рафаэль Надаль о своем возвращении в теннис: «Сейчас я думаю, что я готов, я верю, что все сложится удачно»
2023-12/1701795148_nadal.jpg|—>— Я опасался что-то анонсировать, потому что в конце концов речь идет о целом...