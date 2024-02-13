Доха. Осака остановила свою серию поражений, Швёнтек и Вондроушова вышли в третий круг

Итоги второго игрового дня на турнире WTA 1000 в Катаре

Доха, Катар • 11-17 февраля • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ван Синьюй (Китай) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 10) 6:1, 6:3

Наоми Осака (Япония) — Каролин Гарсия (Франция, 15) 7:5, 6:4

Анастасия Потапова (-) — Мартина Тревисан (Италия, LL) 6:4, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия) — Анна Калинская (-, WC) 2:6, 7:6(3), 6:4

Линда Носкова (Чехия) — Бернарда Пера (США, Q) 6:3, 7:6(8)

Мари Боузкова (Чехия) — София Кенин (США) 7:5, 2:6, 7:5

Ван Синьюй (№41 WTA) одержала свою четвёртую победу над соперницей из топ-20 и в следующем круге встретится с двукратной чемпионкой турнира в Дохе Викторией Азаренко.

Наоми Осака взяла реванш у Каролин Гарсии за поражение в первом круге Australian Open месяц назад и прервала свою серию из трёх поражений. Дальше японка сыграет против Петры Мартич, с которой встречалась почти десять лет назад и выиграла в финале квалификации турнира в Сан-Хосе.

Каролина Плишкова продлила свою победную серию после титула WTA 250 в Клжу-Напоке, который она выиграла в воскресенье.

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Сорана Кырстя (Румыния) 6:1, 6:1

Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — Грет Миннен (Бельгия, Q) 6:2, 0:6, 6:4

Ига Швёнтек третий раз подряд обыграла Сорану Кырстю, с которой встречалась в 2022 году на Australian Open и в предыдущем сезоне на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Напомним, что сегодня полька начала свою 90-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

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