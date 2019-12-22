В Маранелло откроется выставка «Ferrari в Ле-Мане»

Даже те, кто не особо интересуется историей автоспорта, но смотрели фильм «Ford против Ferrari», с середины ноября собравший в мировом прокате более $187 млн, знают, насколько грозной силой была команда из Маранелло в Ле-Мане в 60-х годах прошлого века.

И пусть американцы со своим Ford GT40 в 1966 году смогли прервать доминирование Ferrari на знаменитом французском кольце Сартэ, это не умаляет достижений итальянской команды, с конца 40-х весьма ярко выступавшей в гонках на выносливость. Именно этим спортивным успехам и посвящена выставка «Ferrari в 24 часах Ле-Мана», которая откроется в заводском музее в Маранелло 15 января.

Первую победу в легендарном марафоне компания Ferrari записала в свой актив ещё в 1949 году, когда Луиджи Чинетти по сути провёл суточную гонку в одиночку за рулём машины, именовавшейся 166 ММ и заявленной на старт от частной команды Лорда Селсдона. Формально выставка в Музее Ferrari приурочена к 70-летию этого достижения.

Основу экспозиции составляют уникальные машины, построенные в Маранелло для гонки в Ле-Мане, начиная от той самой 166 MM Barchetta с 2-литровым мотором V12, до 488 GTE, оснащённой могучим 600-сильным V8 объёмом 3,9 л, на которой Джеймс Калладо, Алессандро Пьер Гвиди и Даниэль Сера одержали победу в классе LMGTE Pro в уходящем году. Разумеется, особое место на выставке занимают легендарные спорткары Ferrari 275 P, блиставшие в Ле-Мане в первой половине 60-х.

Всего за 70 лет гонщики, выступавшие на технике Ferrari, поднимались на верхнюю ступень подиума в Ле-Мане 36 раз. Из этих побед 9 были в абсолютном зачёте и ещё 27 – в том или ином классе. На выставке, которая будет открыта до середины апреля, представлено великое множество разнообразных реликвий, исторических фотографий, большой объём архивного киноматериала и прочей интереснейшей информации, связанной с участием компании из Маранелло в «24 часах Ле-Мана», чему её основатель, Комендаторе Энцо Феррари всегда придавал особое значение.