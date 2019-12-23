Чейз Кэри: Важно качество, а не количество

В 2020-м Формула 1 приедет во Вьетнам и Нидерланды, а с 2021-го регламент позволит проводить до 25 Гран При за сезон, но исполнительный директор чемпионата Чейз Кэри считает, что качество важнее количества.

Чейз Кэри: «Уик-энды Гран При останутся как минимум трёхдневными – это неотъемлемая часть нашего спорта. Отказ от проводимых в четверг мероприятий позволит оптимизировать программму уик-энда и проводить до 25 Гран При за сезон, но для нас важно качество этапов, а не их количество.

Увеличение числа азиатских этапов влияет на развитие нашего спорта, но я считаю, что нужно расширять географию, число рынков, на которым мы присутствуем. Было бы здорово включить в календарь африканский этап».