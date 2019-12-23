Новое на сайте

еще
Понедельник, 23 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЧейз Кэри: Важно качество, а не количество
Автоспорт

Чейз Кэри: Важно качество, а не количество

AdminНет комментариев
Добавлено

В 2020-м Формула 1 приедет во Вьетнам и Нидерланды, а с 2021-го регламент позволит проводить до 25 Гран При за сезон, но исполнительный директор чемпионата Чейз Кэри считает, что качество важнее количества.

Чейз Кэри: «Уик-энды Гран При останутся как минимум трёхдневными – это неотъемлемая часть нашего спорта. Отказ от проводимых в четверг мероприятий позволит оптимизировать программму уик-энда и проводить до 25 Гран При за сезон, но для нас важно качество этапов, а не их количество.

Читайте также:  5 минут до старта: Комментарий Тото Вольффа

Увеличение числа азиатских этапов влияет на развитие нашего спорта, но я считаю, что нужно расширять географию, число рынков, на которым мы присутствуем. Было бы здорово включить в календарь африканский этап».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − 12 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Тото Вольфф поздравил всех с зимними праздниками

Вассёр: Кими будет выступать столько, сколько захочет

В Маранелло откроется выставка «Ferrari в Ле-Мане»

Ричардс убеждён: Хэмилтон достоин рыцарского титула

Кэри: Формула Е не может конкурировать с Формулой 1

Закрыть