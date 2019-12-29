Видео: Даниэль Риккардо выступает вместе с рэперами

Давно известно, что Даниэль Риккардо большой поклонник музыкального искусства, и хотя свои способности он оценивает весьма скромно, тем не менее, иногда выходит на сцену.
«При всей любви к музыке, таланта к ней у меня нет, – честно признал он пару лет назад в интервью F1News.ru. – Но музыку я действительно люблю».
Зимние каникулы Даниэль, как всегда, проводит на родине в Австралии, где активно отдыхает и ни в чём себе не отказывает. Например, на днях он побывал в одном из клубов Сиднея на концерте популярной местной группы Thundamentals, вот уже больше десяти лет работающей в стиле, который называется «Австралийский хип-хоп».