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Автоспорт

Видео: Даниэль Риккардо выступает вместе с рэперами

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Давно известно, что Даниэль Риккардо большой поклонник музыкального искусства, и хотя свои способности он оценивает весьма скромно, тем не менее, иногда выходит на сцену.

«При всей любви к музыке, таланта к ней у меня нет, – честно признал он пару лет назад в интервью F1News.ru. – Но музыку я действительно люблю».

Зимние каникулы Даниэль, как всегда, проводит на родине в Австралии, где активно отдыхает и ни в чём себе не отказывает. Например, на днях он побывал в одном из клубов Сиднея на концерте популярной местной группы Thundamentals, вот уже больше десяти лет работающей в стиле, который называется «Австралийский хип-хоп».

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Публика, собравшаяся в зале, могла насладиться редким зрелищем: гонщик Формулы 1 вышел на сцену вместе с артистами и исполнил с ними одну из песен.

После чего в Instargam Даниэля появилось это видео, которое он весьма самокритично прокомментировал так: «Thundamentals позволили мне подняться на сцену, чтобы я испортил им этот номер!»

Впрочем, похоже, слушатели остались вполне довольны, а короткий видеоролик собрал за день около полумиллиона просмотров.

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Thunder thunder thunder @thundamentals letting me come up and butcher this verse 😅💙

A post shared by Daniel Ricciardo (@danielricciardo) on Dec 27, 2019 at 7:33pm PST

Источник:www.f1news.ru
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