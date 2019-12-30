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Автоспорт

Льюис Хэмилтон отдыхает на своём ранчо в Колорадо

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Пока британская гоночная общественность возмущается из-за недальновидного решения правительства страны оставить Льюиса Хэмилтона в этом году без государственных наград, сам шестикратный чемпион мира отдыхает вдали от всей этой суеты в США, где у него собственное ранчо в Скалистых горах.

Пожалуй, в чём-то прав Деймон Хилл, написавший сегодня в социальных сетях: «Эта история вызвала чрезвычайно бурную дискуссию, однако мне представляется, что Льюису вообще-то на всё это наплевать. Подозреваю, что сейчас он умиротворён и доволен собой, покуривает гаванскую сигару и потягивает коньяк Napoleon, прикидывая, когда приступить к тренировкам, чтобы начать готовиться к завоеванию 7-го титула».

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Нет сомнений, что у Хэмилтона есть все основания для хорошего настроения в период зимних праздников, и вряд ли его могут испортить британские политики. Хотя не факт, что он позволяет себе именно такие удовольствия, о которых пишет чемпион мира 1996 года.

Зато точно можно сказать, что Льюис, хоть и наслаждается зимней природой штата Колорадо, где сейчас минус 15 и полно снега, но не даёт себе расслабляться, совершает длительные прогулки по горам и катается с друзьями на лыжах и сноуборде, о чём с удовольствием рассказывает в Instagram.

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А ещё продолжает заниматься музыкой, и все желающие могут в этом убедиться, если посмотрят очень милое видео, на котором Роско, любимый пёс Льюиса, «подпевает» своему хозяину, где-то за кадром наигрывающему на фортепьяно вступление к знаменитому хиту Адель Someone Like You…

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Don’t worry Roscoe, you’re not the only one so ronery this Christmas. @adele Roscoe loves your song❤️ #christmas #ronery #someonelikeyou #merrychristmas

A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton) on Dec 24, 2019 at 10:46am PST

Источник:www.f1news.ru
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