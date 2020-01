Где и как гонщики встретили Новый год

Активность гонщиков в социальных сетях в межсезонье слегка поутихла, но новогодние праздники стали исключением – почти все написали о том, где и как встретили Новый год.

Пьер Гасли встретил Новый год на Таймс-сквер в Нью-Йорке со своей подругой и прокатился на катере к Статуе Свободы.

Его напарник Даниил Квят опубликовал в Instagram фотографию с традиционным русским столом…

Даниэль Риккардо встретил Новый год дома, в Австралии…

А его напарник по Renault Эстебан Окон встретил праздники с родителями и своей девушкой во Франции…

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy Jappy New Year everyone! Simulator sessions have started early this year… 😆 @nirei_fukuzumi

Публикация от Alex Albon (@alex_albon) 2 Янв 2020 в 12:59 PST