В Формуле 1 следят за ситуацией с пожарами в Австралии

В руководстве Формулы 1 заявили, что следят за развитием ситуации с лесными пожарами в Австралии, поскольку до гонки в Мельбурне, по традиции открывающей чемпионат, остаётся чуть больше двух месяцев.

Начиная с осени прошлого года не удаётся справиться с пожарами, которые приобрели поистине катастрофический масштаб: на юге континента леса горят на территории, превышающей по площади такую страну, как Дания. Счёт человеческих жертв уже идёт на десятки, а урон, нанесённый флоре и фауне Австралии, просто невозможно подсчитать.

Качество воздуха в Сиднее и Мельбурне уже на тревожно низком уровне, что может причинить вред здоровью людей.

В Формуле 1 поддерживают постоянные контакты с организаторами Гран При Австралии; кроме того, всё гоночное сообщество, команды чемпионата вместе с промоутером этапа в мельбурнском Альберт-парке планируют провести некую благотворительную акцию в поддержку пострадавших от этого стихийного бедствия. Но детали этого проекта пока находятся в процессе согласования.

Увы, приходится признать, что лесные пожары в Австралии – одно из следствий изменения климата и глобального потепления. Современная Формула 1 декларирует курс на сохранение окружающей среды, для чего разработана специальная программа, рассчитанная на десять лет вперёд, однако, как пишет автор текста на BBC Sport, проведение Гран При в Мельбурне на фоне нынешней бедственной экологической ситуации может нанести ущерб имиджу чемпионата.