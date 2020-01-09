Дакар: Николаев позади, Сайнс в ударе, Карякин в лидерах

«КАМАЗ-мастер» отрывается всё дальше от «МАЗа», Сергей Карякин лидирует в зачете мотовездеходов, а Карлос Сайнс сравнивается с Нассером Аль-Аттией по числу побед на этапах – это и многое другое в обзоре ключевых событий пятого дня ралли-марафона Дакар-2020 в Саудовской Аравии…

Главное

Спустя пять дней после победы на стартовом этапе Тоби Прайс вернулся на первую строчку. Действующий победитель в категории мотоциклов опередил на одну минуту Пабло Кинтанилью и на две с половиной Эндрю Шорта. А за счет проблем Кевина Бенавидеса и Хосе Игнасио Корнехо гонщик KTM вышел на второе место в генеральной классификации, которую с отрывом 9 минут возглавляет Рики Брабек.

Среди квадроциклистов первым финишировал Ромен Дуту, опередивший в великолепной дуэли своего соотечественника Александра Жиру. После схода он выступает в отдельном зачете Dakar Experience и не участвует в генеральной классификации. Лидерство продолжает уверенно удерживать Игнасио Касале.

Карлос Сайнс второй раз за последние три дня выиграл этап в зачете внедорожников. Финишировав с отрывом 2 минуты и 56 секунд он упрочил лидерство в генеральной классификации и теперь почти на шесть минут опережает Нассера Аль-Аттию. Но, учитывая, как часто не везло двукратному чемпиону мира по ралли, ничего пока не решено. Напарник испанца по X-Raid Mini Стефан Петерансель пока третий, ноготов воспользоваться малейшей оплошностью соперников.

В зачете мотовездеходов лучшим стал Сирил Депре, опередивший на 41 секунду поляка Арона Домзалу. А лидерство в генеральной классификации перехватил Сергей Карякин, финишировавший пятым. Перед последним этапом в преддверии дня отдыха россиянин опережает на 1 минуту и 10 секунд американца Кейси Кьюри.

В зачете грузовиков второй день подряд три первые строчки по итогам этапа заняли гонщики «КАМАЗ-мастер». После Антона Шибалова накануне лучшее время показал Дмитрий Сотников. Ну а лидер Андрей Каргинов второй день подряд отыграл 13 минут у Сергея Вязовича и довёл свой отрыв от гонщика «МАЗа» до 26 минут. Более того, Вязович теперь только третий в общем зачете, поскольку на второе место вышел Шибалов. Ждем ответ «МАЗа» на следующих этапах.

Перформанс дня

Пятикратный победитель Дакара Сирил Депре вообще не собирался участвовать в Дакаре-2020. Француз приехал в Саудовскую Аравию в качестве наставника юниоров Red Bull Offroad Junior и лишь за три дня до старта заменил молодого Сета Кинтеро. Но прошла неделя и Депре отметился победой. Сирил стал первым в истории гонщиком, выигравшим этапы Дакара в трех разных категориях – мотоциклы, внедорожники и мотовездеходы. Вот только претендовать на высокие позиции в генеральном классификации он, увы, не сможет. Из-за схода поломки мотора в начале ралли-рейда он продолжает гонку в отдельном зачете Dakar Experience.

Сокрушительный удар

Похоже, гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев не станет самым молодым пятикратным победителем Дакара в свои 35 лет и, значит, не превзойдет своего наставника Владимира Чагина, который своего пятого «Золотого бедуина» завоевал в 36 лет. Гонка в Саудовской Аравии с самого старта складывалась дял него тяжело, а на пятом этапе надежды на четвертую победу подряд развеялись окончательно. Николаев встал из-за поломки мотора на 165-м километре. Общая потеря времени уже достигла четырех часов.

Статистика дня

Дуэль Нассера Аль-Аттии и Карлоса Сайнса стала классикой современного Дакара. Первое их противостояние в 2010-м закончилось минимальным разрывом на финише – 2 минуты и 12 секунд. За десять лет Сайнс выиграл Дакар дважды, Аль-Аттия – трижды. До старта в Джидде Аль-Аттия был лидером и по числу побед на спецучастках, но теперь Сайнс довел этот счет до 34:34. Сравняет «Матадор» общий счет и по выигранным Дакарам? Узнаем на финише в 17 января.