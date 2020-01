Хэмилтон призывает помочь животным Австралии

Льюис Хэмилтон опубликовал в социальных сетях видео с австралийскими добровольцами, спасающими пострадавших в пожарах животных, пожертвовал полмиллиона долларов на их поддержку и призвал остальных поступить так же.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 9, 2020