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Пятница, 10 января, 2020
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Автоспорт

Хэмилтон призывает помочь животным Австралии

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Льюис Хэмилтон опубликовал в социальных сетях видео с австралийскими добровольцами, спасающими пострадавших в пожарах животных, пожертвовал полмиллиона долларов на их поддержку и призвал остальных поступить так же.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу, какие последствия для людей и животных по всей стране приносят пожары в лесах Австралии. Я переведу 500 тысяч долларов на поддержку животных, спасающих их волонтёров и пожарных. Если у вас есть такая возможность, и вы еще не сделали этого, вы тоже можете пожертвовать», – написал в соцсетях Хэмилтон.

Источник:www.f1news.ru
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