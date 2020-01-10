Abloy и Валттери Боттас продолжат сотрудничество

Валттери Боттас продлил контракт со своим личным спонсором. Компания Abloy Oy, финское подразделение шведской корпорации Assa Abloy, крупнейшего в мире производителя высококачественных замков, будет поддерживать гонщика в предстоящем сезоне.

Валттери Боттас: «Первый год совместной работы ещё раз показал мне, насколько велико уважение к бренду Abloy. Желание побеждать и гордость своими корнями объединяют меня и Abloy. В нашем сотрудничестве мы идем бок о бок в одном направлении, всегда двигаясь вперед».

16 января в Рованиеми Валттери примет участие в традиционном ралли Лапландии. Abloy является официальным партнером Боттаса на этом мероприятии.