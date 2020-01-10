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Автоспорт

Royal Bank of Canada – новый спонсор Williams

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В Williams объявили о заключении спонсорского контракта с Royal Bank of Canada. Логотипы финансовой организации появятся на носовом обтекателе машин Джорджа Расселла и Николаса Латифи, гоночных комбинезонах, форме сотрудников и в боксах команды.

Клэр Уильямс, заместитель руководителя команды: «Мы рады, что Royal Bank of Canada стал партнёром команды в сезоне 2020 года. Формула 1 обладает мировым охватом, и мы гордимся партнёрством с глобальным финансовым институтом, который помогает молодым спортсменам добиться успеха в разных видах спорта».

Источник:www.f1news.ru
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