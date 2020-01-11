Дакар: Гонщики КАМАЗ и МАЗ об итогах дня

Шестой этап ралли-рейда «Дакар-2020» для гонщиков «КАМАЗ-мастер» получился очень неоднозначным. Начался он со схода лидера российской команды, Эдуарда Николаева, выигравшего три последних «Дакара». А завершился победой Андрея Каргинова, причём в первой четвёрке по итогам дня оказалось сразу три КАМАЗа – Шибалов финишировал вторым, Сотников четвёртым, пропустив только МАЗ Сергея Вязовича.

Андрей Каргинов: «Интересный песчаный спецучасток практически без камней, очень скоростные и быстрые дороги. Начались небольшие дюнки, чтобы вкатиться, вспомнить их и почувствовать машину, это самое то. Машина не подводит, всё отлично. Навигация сложная, но всё в порядке, всем экипажем работаем над штурманством. Догнали Антона Шибалова, он нас пропустил, и так вдвоем доехали до финиша».

Антон Шибалов: «Мы довольны результатом, несмотря на небольшие проблемы в начале гонки. Думаю, это были минимальные потери относительно других участников. Рады, что наступил экватор “Дакара”. Главное теперь – довезти результат. Сегодня пошло разнообразие маршрута, почти не было камней. Весь день быстрые дороги, высокие и несложные дюны интересные по своей конфигурации. Проехали спокойно».

Дмитрий Сотников: «Сегодня ехали в роли быстрой технички, страховали экипажи Каргинова и Шибалова, пропустив обоих. Видели, что за нами ехал Вязович. Не пытались оторваться от него, ехали спокойно и аккуратно. Если бы он принял решение атаковать, мы пропустили бы его».

Сергей Вязович: «Теперь стало очевидно, почему мы столько проигрываем в последние дни. Сегодня мы были в прямой видимости с «КАМАЗами» и стало очевидно, что мы сильно проигрываем по мотору. В том числе на прямых участках с мягким грунтом, мы не достигаем такой скорости – они просто уезжают. Поэтому сегодня мы выдали свой максимум. Атаковали изо всех сил, но на большее мы пока не способны…

Если говорить о характере трассы – дюны сегодня были не сложные, они чередовались с быстрыми плато. Мы, где-то спрямляя, к Диме Сотникову подъезжали, но как только начинался тяжёлый грунт – наша максимальная скорость 120-130 км/ч, и мы ничего с этим сделать не можем.

Еще на одном из подъёмов мотоциклист “подсадил” нас. Подъём был довольно “острый”, мы не смогли взять его ходом. Сигналили парню в Sentinel, но он не пропустил – хотел первым подняться. Но мотоциклы идут с меньшей скоростью, нам пришлось сдать назад и объехать. Думаю, минуты две мы на этом потеряли. Но в целом, сегодняшний результат – это наш максимум, двигатель проигрывает».