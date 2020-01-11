Расписание уик-эндов Формулы 1 в 2020 году
В 2020 году календарь Формулы 1 будет состоять из 22 этапов – сезон стартует 15 марта в Мельбурне и завершится 29 ноября в Абу-Даби. В FOM опубликовали время начала сессий по ходу гоночных уик-эндов в сезоне 2020 года.
Расписание гоночных уик-эндов сезона 2020 года (время московское)
Гран При
1 сессия
2 сессия
3 сессия
Квалификация
Гонка
Австралия
04:00-05:30
08:00-09:30
06:00-07:00
09:00-10:00
08:10
Бахрейн
14:00-15:30
18:00-19:30
15:00-16-00
18:00-19:00
18:10
Вьетнам
07:00-08:30
11:00-12:30
08:00-09:00
11:00-12:00
10:10
Китай
06:00-07:30
10:00-11:30
07:00-08:00
10:00-11:00
09:10
Нидерланды
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10
Испания
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10
Монако*
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10
Азербайджан
12:00-13:30
16:00-18:30
13:00-14:00
16:00-17:00
15:10
Канада
18:00-19:30
22:00-23:30
18:00-19:00
21:00-22:00
21:10
Франция
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10
Австрия
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10
Великобритания
13:00-14:30
17:00-18:30
14:00-15:00
17:00-18:00
17:10
Венгрия
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10
Бельгия
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10
Италия
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10
Сингапур
11:30-13:00
15:30-17:00
13:00-14:00
16:00-17:00
15:10
Россия
11:00-12:30
15:00-16:30
12:00-13:00
15:00-16:00
14:10
Япония**
–
–
–
–
–
США
19:00-20:30
23:00-00:30
21:00-22:00
00:00-01:00
22:10
Мексика
20:00-21:30
00:00-01:30
19:00-20:00
22:00-23:00
22:10
Бразилия
17:00-18:30
21:00-22:30
18:00-19:00
21:00-22:00
20:10
Абу-Даби
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10
* – в Монако первая и вторая сессии свободных заездов проходят в четверг
** – расписание будет объявлено в ближайшие недели