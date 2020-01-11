Расписание уик-эндов Формулы 1 в 2020 году

В 2020 году календарь Формулы 1 будет состоять из 22 этапов – сезон стартует 15 марта в Мельбурне и завершится 29 ноября в Абу-Даби. В FOM опубликовали время начала сессий по ходу гоночных уик-эндов в сезоне 2020 года.

Расписание гоночных уик-эндов сезона 2020 года (время московское)

Гран При

1 сессия

2 сессия

3 сессия

Квалификация

Гонка

Австралия

04:00-05:30

08:00-09:30

06:00-07:00

09:00-10:00

08:10

Бахрейн

14:00-15:30

18:00-19:30

15:00-16-00

18:00-19:00

18:10

Вьетнам

07:00-08:30

11:00-12:30

08:00-09:00

11:00-12:00

10:10

Китай

06:00-07:30

10:00-11:30

07:00-08:00

10:00-11:00

09:10

Нидерланды

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Испания

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Монако*

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Азербайджан

12:00-13:30

16:00-18:30

13:00-14:00

16:00-17:00

15:10

Канада

18:00-19:30

22:00-23:30

18:00-19:00

21:00-22:00

21:10

Франция

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Австрия

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Великобритания

13:00-14:30

17:00-18:30

14:00-15:00

17:00-18:00

17:10

Венгрия

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Бельгия

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Италия

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

Сингапур

11:30-13:00

15:30-17:00

13:00-14:00

16:00-17:00

15:10

Россия

11:00-12:30

15:00-16:30

12:00-13:00

15:00-16:00

14:10

Япония**

–

–

–

–

–

США

19:00-20:30

23:00-00:30

21:00-22:00

00:00-01:00

22:10

Мексика

20:00-21:30

00:00-01:30

19:00-20:00

22:00-23:00

22:10

Бразилия

17:00-18:30

21:00-22:30

18:00-19:00

21:00-22:00

20:10

Абу-Даби

12:00-13:30

16:00-17:30

13:00-14:00

16:00-17:00

16:10

* – в Монако первая и вторая сессии свободных заездов проходят в четверг

** – расписание будет объявлено в ближайшие недели