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Автоспорт

Расписание уик-эндов Формулы 1 в 2020 году

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В 2020 году календарь Формулы 1 будет состоять из 22 этапов – сезон стартует 15 марта в Мельбурне и завершится 29 ноября в Абу-Даби. В FOM опубликовали время начала сессий по ходу гоночных уик-эндов в сезоне 2020 года.

Расписание гоночных уик-эндов сезона 2020 года (время московское)

Гран При
1 сессия
2 сессия
3 сессия
Квалификация
Гонка

Австралия
04:00-05:30
08:00-09:30
06:00-07:00
09:00-10:00
08:10

Бахрейн
14:00-15:30
18:00-19:30
15:00-16-00
18:00-19:00
18:10

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Вьетнам
07:00-08:30
11:00-12:30
08:00-09:00
11:00-12:00
10:10

Китай
06:00-07:30
10:00-11:30
07:00-08:00
10:00-11:00
09:10

Нидерланды
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10

Испания
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10

Монако*
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10

Азербайджан
12:00-13:30
16:00-18:30
13:00-14:00
16:00-17:00
15:10

Канада
18:00-19:30
22:00-23:30
18:00-19:00
21:00-22:00
21:10

Франция
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10

Австрия
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10

Великобритания
13:00-14:30
17:00-18:30
14:00-15:00
17:00-18:00
17:10

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Венгрия
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10

Бельгия
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10

Италия
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10

Сингапур
11:30-13:00
15:30-17:00
13:00-14:00
16:00-17:00
15:10

Россия
11:00-12:30
15:00-16:30
12:00-13:00
15:00-16:00
14:10

Япония**




США
19:00-20:30
23:00-00:30
21:00-22:00
00:00-01:00
22:10

Мексика
20:00-21:30
00:00-01:30
19:00-20:00
22:00-23:00
22:10

Бразилия
17:00-18:30
21:00-22:30
18:00-19:00
21:00-22:00
20:10

Абу-Даби
12:00-13:30
16:00-17:30
13:00-14:00
16:00-17:00
16:10

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* – в Монако первая и вторая сессии свободных заездов проходят в четверг

** – расписание будет объявлено в ближайшие недели

Источник:www.f1news.ru
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